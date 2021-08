Quella di venerdì 6 agosto 2021 è una data importante: da oggi infatti per sedersi al tavolo dentro a bar e ristoranti, accedere a piscine e palestre ma anche andare a teatro, a vedere una mostra o a sentire un concerto servirà esibire il Green Pass.

"L'é necesàri vécch ul grin pass": al Caffecchio tutte le regole in dialetto

Qualcuno ha storto il naso, qualcun altro attendeva da tempo che il Governo prendesse questa decisione. E c'è chi non ha perso l'occasione per strappare un sorriso ai propri clienti, come hanno fatto i titolari del Caffecchio di Cantù che da oggi hanno esposto un cartello con le regole per accedere al loro locale in dialetto comasco.

"Da oggi il nostro cartello del Green Pass è nella lingua più conosciuta al mondo, il dialetto, grazie ad Alberto Savioni". E infatti nella locandina si può leggere: "Gentìl cliènt, dal 6 agùst 2021 per setàss giò ai tàul al sarà sü, l'é necesàri vécch ul "grin pass"" E di seguito le istruzioni su cosa è possibile fare e non fare.