Dopo le copertine realizzate e donate con tanto amore ai bambini ucraini, le nonnine della Rsa "Papa Giovanni XXIII" di Merone hanno ripreso i ferri tra le mani e hanno ricominciato a sferruzzare.

Le nonne della Rsa di Merone sferruzzano per i bimbi del Mato Grosso

"Tante nonne sono veramente brave a lavorare a maglia e così dopo le creazioni per l’Ucraina hanno voluto proseguire. Si sono subito organizzate per realizzare qualcosa per il Natale. Hanno cercato su Internet e alla fine ne sono venute fuori belle idee, grazie anche al supporto dell’arte terapista Stefania Castelnuovo", racconta l’animatrice Alessandra Longa.

"Hanno pensato di creare lunghe sciarpe o quadrati di lana che ora ricoprono due alberi di Natale. Una volta smontati, i quadrati saranno riassemblati in coperte - chiude Longa - Coperte e sciarpe saranno poi inviati a favore dei bambini del Mato Grosso".

