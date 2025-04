Le opere di Pozzato a San Pietro in Atrio: sabato l'inaugurazione

Mostra personale dell'artista di Albavilla, Walter Pozzato a San Pietro in Atrio, a Como: circa settanta opere nell’esposizione che sarà inaugurata domani, sabato 5 aprile, alle 17.30.

Circa settanta opere in mostra a San Pietro in Atrio: sabato l'inaugurazione

«I dubbi di un’anima» è il titolo della mostra, a tema libero. Le opere sono realizzate con svariate tecniche e qualche scultura, in terracotta, si intervalla ai quadri. «È la mia storia: il luogo è grande e mi permette di fare un excursus della mia opera - spiega l’artista - Ci saranno delle opere non astratte, non figurative, ma che lasciano sempre allo spettatore modo di entrare nel quadro che sta osservando. ”I dubbi di un’anima” sono i miei e di qualsiasi altro uomo, delle paure, speranze, fantasie, sogni e incubi. Sono riassunti nelle mie opere con figure sognanti, trasognanti e ironiche».

La mostra sarà dunque una personale dell’artista. «Dipingo da sempre, fin da quando ho avuto la prima matita e i primi fogli di carta - spiega - Il mio soggetto preferito sono i cavalieri, intesi come persone erranti, di animo nobile, fin da bambino mi hanno affascinato. E infatti nell’esposizione almeno trenta opere sono legate a figure cavalleresche interpretate da maniere differenti».

E ancora: «Sono contento di questa nuova esposizione, generalmente però non ho mai partecipato a collettive: preferisco raccontare il mio lavoro con spazi più ampi - aggiunge Pozzato - Lo scorso anno ho esposto i miei quadri a Palazzo Pirelli, patrocinato dalla Regione, nella grandissima sala espositiva, con 180 opere. Prima ancora, alcuni anni fa, ero stato ospite al Broletto. Ricordo con soddisfazione l’esposizione allo storico spazio Oberdan a Milano nel 2012: avevo portato opere dedicate a derivazioni del digitale. Una bella soddisfazione».

Gli orari dell'esposizione

La mostra a San Pietro in Atrio (in via Odescalchi 3) rimarrà aperta fino al 28 aprile con ingresso libero nei seguenti orari: da martedì a domenica, ore 13-18. Per informazioni: telefono +39 031 252352 - 031 252451 - 031 252472; email: cultura@comune.como.it.