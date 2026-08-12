Le Penne nere salutano parroco e viceparroco

Padre Giovanni Giovenzana e padre Savino Vulso sono stati accolti nella sede degli Alpini, insieme a quello che sarà il nuovo parroco, don Andrea Lotterio

Una cena in compagnia per un saluto affettuoso

La baita alpina di Longone ha accolto ieri sera, martedì 11 agosto, il parroco e il viceparroco della comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria – padre Giovanni Giovenzana e padre Savino Vulso – che da settembre non saranno più presenti in paese. La comunità dei Barnabiti, ordine di cui entrambi fanno parte, ha chiuso la casa di Galliano e dunque sono destinati a lasciare la comunità Samz. Una serata di saluto, con una bella cena in pieno spirito alpino, alla presenza anche di un altro barnabita alpino, l’eupiliese padre Giuseppe Roda.

Una targa per ringraziarli dell’impegno

Gli Alpini, capeggiati da Pierluigi Bosisio, hanno reso omaggio a padre Giovanni e padre Savino con una targa ognuno: un modo per ringraziarli dell’impegno profuso in questi anni sia a Longone che a Eupilio e per la dedizione con cui hanno guidato la comunità.

L’accoglienza per don Andrea, tra qualche settimana alla guida della Samz

Presente alla cena in baita è stato anche don Andrea Lotterio che da settembre sarà il nuovo parroco della comunità pastorale Samz. Per lui è stato un momento di accoglienza, per conoscere gli Alpini e iniziare sempre più a inserirsi nella realtà che sarà la sua nuova casa tra poche settimane.