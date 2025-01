Le ragazze del Galilei ai Nazionali di Matematica

Sfida vinta nella gara a squadre che si è tenuta a Brescia

In palio 36 posti per l'accesso alle finali italiane

Lo scorso 24 gennaio si è tenuta la Gara a squadre di matematica femminile, promossa dall’Unione matematica italiana. Ben 243 squadre in rappresentanza di altrettante scuole si sono sfidate in varie sedi sparse per tutta Italia: in palio 36 posti per l’accesso alle finali nazionali. Il liceo scientifico Galileo Galilei di Erba ha aderito all’iniziativa, partecipando alla gara che si è svolta nella sede di Brescia dell’Università Cattolica.

La squadra del liceo erbese si è piazzata terza

Al termine di una competizione dura, a colpi di esercizi di algebra, combinatoria, geometria e teoria dei numeri, la squadra erbese si è classificata terza tra le diciannove partecipanti a Brescia, guadagnandosi così la qualificazione alla fase nazionale, che si terrà a Cesenatico dall’8 all’11 maggio prossimi. Le componenti della squadra sono Greisi Doci (1B), Gaia Galante (2C), Marta Malinverno (2C), Giada Panzeri (3G), Ginevra Lauletta (5B), Ginevra Nava (5B) e il capitano Claudia Fulcro (5B).

Allenamenti ogni lunedì con il professor Madasi

Le studentesse si allenano ogni lunedì pomeriggio insieme agli altri studenti del Galilei che partecipano al corso di "Matematica Avanzata", tenuto dal professor Lorenzo Madasi. La costanza e l’impegno hanno ripagato le ragazze e, ora che la squadra femminile ha ottenuto il pass per i nazionali, gli allenamenti continuano: a febbraio si terrà la fase distrettuale delle gare individuali e il 7 marzo la gara a squadre mista. "Speriamo che sull’onda dell’entusiasmo generato dai risultati della squadra femminile anche la squadra mista segua l’esempio delle ragazze, raggiungendo traguardi altrettanto soddisfacenti", ha commentato il docente.