Replicare le più importanti tappe del Giro d’Italia e del Tour de France con le salite epiche del ciclismo mondiale per onorare e ricordare Marco Pantani.

Le salite del Pirata, il canturino Cortese ha incontrato la mamma di Marco Pantani

La promessa fatta dal canturino Antonio Cortese lo ha portato, con la sua bicicletta, a percorrere migliaia di chilometri sempre supportato dalla forza e dall’adrenalina date dal suo attaccamento all’amico Pirata, suo coscritto. Per chiudere il cerchio, il ciclista brianzolo, a Ferragosto ha incontrato Tonina Pantani per rendere omaggio al grande campione romagnolo, raccontandole delle proprie sfide ciclistiche dedicate a Marco e di tutto l’amore e il calore che ancora oggi, suo figlio, riceve lungo le strade. Lei in cambio lo ha omaggiato con una maglia.

