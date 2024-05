Le scelte sostenibili di Acinque Enrgia

Acinque Energia sceglie l’energia sostenibile senza costi aggiuntivi per i nuovi clienti: per partecipare in modo concreto alla sfida della transizione energetica, protagonista di una trasformazione che interessa il proprio territorio e l’intero pianeta.

La scelta di Acinque

È il punto fermo delle aziende del gruppo Acinque che attua il modello della tutela ambientale e della sostenibilità in tutti i business.

“Abbiamo messo nero su bianco il nostro impegno concreto per la sostenibilità. All’insegna della responsabilità sociale, vogliamo rappresentare un partner proattivo e un punto di riferimento nell’evoluzione energetica dei territori in cui operiamo” sottolinea l’amministratore delegato di Acinque Energia, Giovanni Perrone.

La società traccia la rotta e chiama a raccolta. La policy di Acinque Energia è quella di considerare i propri clienti quali membri proattivi e partecipi di una community virtuosa, una famiglia, contraddistinta dalle buone pratiche ambientali.

“C’è un rapporto diretto, di dialogo e di fiducia con i nostri clienti che dimostrano nei fatti di voler concorrere al miglioramento delle condizioni del pianeta e nell’efficientamento dei consumi che non sprechi risorse ma invece le tuteli e prenda parte all’impulso verso una nuova cultura dei consumi - spiega Perrone - Invitiamo i componenti della nostra community a collaborare con il nostro impegno, senza oneri aggiuntivi, per un futuro migliore”.

Le azioni

L’azienda fa la sua parte. Acinque Energia ha messo in campo tre azioni concrete: fornendo energia elettrica al 100% sostenibile per i nuovi clienti gas e per i clienti

luce; compensando al 100% le emissioni di anidride carbonica associate ai consumi di tutti i nuovi clienti; realizzando progetti di sostenibilità (il dettaglio può essere approfondito sul sito www.acinque.it/sostenibilita) che hanno un riflesso positivo sull'ambiente.

La società intanto prosegue nell’impulso alla digitalizzazione, incoraggiando l’adozione della bolletta online e della domiciliazione bancaria, modalità che consentono di risparmiare carta, trasferimenti, costi ambientali oltre che tempo prezioso.