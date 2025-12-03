Le scuole del paese si presentano: prosegue il progetto del Polo integrato 0-6 all’asilo Vidario (nella foto), che mira a intrecciarsi con il percorso proposto dalla primaria “Francesco Anzani”. Entrambi gli open day si sono svolti ad Alzate lo scorso sabato 29 novembre.
Presentate le scuole del paese
“L’Open Day all’asilo Vidario ha avuto un ottimo riscontro: tante famiglie hanno partecipato con grande interesse ed entusiasmo e c’è stata un’ottima affluenza. Ci congratuliamo con il cda, la coordinatrice Katia e le validissime educatrici che si sono spese per la preparazione, la professionalità e per la varietà di laboratori multidisciplinari preparati con i quali hanno intrattenuto i piccoli visitatori”, hanno commentato i consiglieri Noemi Freddi e Mattia Pedrini, presenti all’iniziativa con Carolina Vismara, che ha invece rappresentato il Consiglio di amministrazione dell’asilo. “Il Polo Integrato si sta confermando un’ottima iniziativa, che sta avendo grande successo grazie anche al sostegno di progetti da parte della Bcc, al via dall’asilo e che prsoseguiranno nella primaria con l’intento di indirizzare gli alunni verso la scuola con continuità”.
I prossimi appuntamenti alla scoperta dell’infanzia Vidario saranno il 24 gennaio dalle 10 alle 13 per Primavera e Infanzia; il 7 marzo dalle 10 alle 12 per tutti i servizi.