Le scuole del paese si presentano: prosegue il progetto del Polo integrato 0-6 all’asilo Vidario (nella foto), che mira a intrecciarsi con il percorso proposto dalla primaria “Francesco Anzani”. Entrambi gli open day si sono svolti ad Alzate lo scorso sabato 29 novembre.

Presentate le scuole del paese

“L’Open Day all’asilo Vidario ha avuto un ottimo riscontro: tante famiglie hanno partecipato con grande interesse ed entusiasmo e c’è stata un’ottima affluenza. Ci congratuliamo con il cda, la coordinatrice Katia e le validissime educatrici che si sono spese per la preparazione, la professionalità e per la varietà di laboratori multidisciplinari preparati con i quali hanno intrattenuto i piccoli visitatori”, hanno commentato i consiglieri Noemi Freddi e Mattia Pedrini, presenti all’iniziativa con Carolina Vismara, che ha invece rappresentato il Consiglio di amministrazione dell’asilo. “Il Polo Integrato si sta confermando un’ottima iniziativa, che sta avendo grande successo grazie anche al sostegno di progetti da parte della Bcc, al via dall’asilo e che prsoseguiranno nella primaria con l’intento di indirizzare gli alunni verso la scuola con continuità”.

I prossimi appuntamenti alla scoperta dell’infanzia Vidario saranno il 24 gennaio dalle 10 alle 13 per Primavera e Infanzia; il 7 marzo dalle 10 alle 12 per tutti i servizi.

La stessa consigliera Freddi, di recente elezione nel Consiglio di istituto della primaria, si è detta soddisfatta dell’ottima riuscita della stessa iniziativa alla primaria. “Numerose famiglie hanno potuto conoscere l’offerta formativa, l’organizzazione delle giornate e i servizi aggiuntivi forniti dall’Amministrazione comunale e la società Ageo con un video abilmente preparato. La restante parte del corpo docente ha invece provveduto a intrattenere i possibili nuovi allievi in laboratori e semplici attività didattiche. Ringrazio tutto il corpo docente per l’impegno nella preparazione di questo open day e mi auguro che quest’0ttimo risultato si traduca in un numeroso riscontro di iscrizioni.”

Come già annunciato nei mesi scorsi, infatti, a seguito del calo di iscrizioni, l’intenzione condivisa per rilanciare gli istituti scolastici è di implementare il percorso di sinergia tra asilo, primaria e secondaria con un Progetto 0-14 così da creare un percorso continuativo per i bambini nelle scuole alzatesi con un’offerta formativa ricca, uniforme e di successo.