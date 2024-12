Le scuole olgiatesi si presentano a genitori e bimbi

L'istituto comprensivo di Olgiate Comasco presenta l'offerta formativa dei suoi plessi: al via gli open day.

Open day nelle scuole: si comincia con quelle per l'infanzia

Per le tre scuole dell'infanzia altrettanti open day. Si comincia martedì 10 dicembre, alle 17, nel plesso di via Repubblica a Olgiate Comasco. Nell'occasione, l'incontro è rivolto esclusivamente a mamme e papà, ai quali verrà presentata l'offerta formativa per l'annata didattica 2025-2026. Mercoledì 11 dicembre sarà la volta della scuola dell'infanzia di Castelnuovo Bozzente, in via Stoppani: dalle 17 alle 18 appuntamento riservato ai genitori per conoscere l'offerta formativa. Un secondo momento in cui saranno inclusi anche i bimbi è in calendario per il 15 gennaio (dalle 17 alle 18.30). Per la scuola dell'infanzia di via Roncoroni, a Olgiate Comasco, l'open day rivolto ai genitori si terrà giovedì 12 dicembre, alle 17 nel grande salone della materna.

Invito alla scuola media "Buonarroti"

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 12, ci sarà l'open day alla scuola media "Buonarroti" in piazza Volta. Iniziativa aperta a tutti coloro che dovranno iscriversi al prossimo anno scolastico. Laboratori di arte, musica, tecnologia e lingue per i bambini, incontro illustrativo e giro della scuola per i genitori.

Open day anche on-line

Proprio la scuola media olgiatese organizza anche un open day on-line. Il 17 dicembre, infatti, dalle 17.30 presentazione della scuola in presenza e anche in collegamento digitale. Dalle 19 visita "guidata" degli ambienti del grande plesso di piazza Volta.