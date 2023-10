Le spoglie di San Gerardo a Figino Serenza: oggi l'ultimo giorno di appuntamenti

La Comunità San Paolo della Serenza ha accolto nella chiesa di San Michele di Figino l'urna con le spoglie mortali di San Gerardo dei Tintori. Lo ha fatto per tre giorni: le spoglie, arrivate il 22 ottobre, partiranno al termine della giornata di oggi, 25 ottobre 2023, e accanto a questa particolare occasione la Comunità ha organizzato una serie di eventi collaterali per dare maggior risalto all'evento.

La mostra

Infatti, in questi tre giorni, e ancora per la giornata di oggi, è visitabile una mostra sulla figura del Santo. La mostra, composta da 15 pannelli, ricostruisce la vita e le opere di San Gerardo, e ripercorre nei secoli successivi alla sua morte, avvenuta nel 1207, le tappe principali del culto di devozione a lui tributato.

Allestista presso la sala Terruzzi nel giardino della casa parrocchiale di Figino Serenza è aperta negli stessi orari in cui è aperta la chiesa S.Michele in questi giorni di festa: dalle 7.30 alle 23.

L'obiettivo della mostra è quello di far conoscere con profondità la figura e il culto di San Gerardo e così entrare preparati in chiesa a fermarsi in preghiera davanti all'urna. Un prete sarà sempre a disposizione per le confessioni. Ricordiamo che con la visita devota all'urna è possibile ottenere l'indulgenza plenaria.

Pellegrini e fedeli

Da segnalare, inoltre, il continuo flusso di pellegrini e fedeli che si sono fermati in questi giorni in preghiera davanti all'urna di San Gerardo esposta solennemente nella chiesa San Michele. Uno dei tanti momenti significativi dei questi intesi giorni di celebrazioni, incontri, liturgie è stata la Santa Messa celebrata dal Vicario Generale della Diocesi di Milano Mons. Franco Agnesi nella serata di martedì 24 ottobre.

Anche oggi però sono previsti diversi appuntamenti: