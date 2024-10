"Le telecamere non funzionano almeno da due anni": segnalazione della minoranza

"Le telecamere non funzionano": a segnalarlo è il consigliere di minoranza Fabiano Rosa che ha interrogato il sindaco Stefano Colzani circa il malfunzionamento della videosorveglianza dei varchi di accesso al paese e del controllo targhe.

"Non funzionano almeno da due anni"

La richiesta di Rosa è giunta anche in seguito ai recenti episodi che hanno minato la sicurezza del paese: l'incendio di una minicar e un tentativo di rapina da parte di due uomini incappucciati ai danni di due giovani donne.

"La verità alla fine è venuta a galla – spiega Rosa – Le telecamere di Alserio dei varchi di videosorveglianza e di controllo targhe sul transito dei veicoli non funzionano da almeno due anni. In sede di Consiglio comunale ho personalmente chiesto al sindaco di ammettere che il sistema non funziona da due anni. Si tratta purtroppo della sconcertante verità, ammessa candidamente anche da Colzani stesso. I cittadini sono convinti di avere uno strumento che li tuteli in caso di bisogno e invece nulla, le telecamere non funzionano. Di fatto non esiste alcun filmato che possa far risalire all'identificazione dei presunti autori dei fatti gravissimi accaduti la sera del 22 agosto, dove fortunatamente nessuno si è fatto male. È però certo che la vettura con a bordo i malviventi sia passata sotto il varco in questione e che lo stesso varco non abbia registrato alcun passaggio o targa. I Carabinieri avrebbero dovuto acquisire le immagini per consegnare alla giustizia i responsabili e questo non è avvenuto perché ancora oggi le telecamere non funzionano. Questa situazione è molto grave e sconcertante".

E ancora: "È inammissibile che il servizio di Polizia locale sia gestito in questo modo superficiale, disastroso e completamente improvvisato. Il comandante della Polizia locale e i tutti i sindaci dei paesi facenti parte della convenzione dov'erano? A detta di Colzani, è da tempo che si sapeva del non funzionamento delle telecamere. È questa l'idea di sicurezza che la riconfermata amministrazione vuole dare alla cittadinanza? Il famoso incontro che chiesi direttamente al sindaco sulla sicurezza non ha avuto luogo proprio perché si sapeva che il sistema non era in funzione. È una vergogna! Qualcuno dovrà rispondere delle proprie responsabilità rispetto a questi fatti a dir poco imbarazzanti e a mancanze che sono sotto gli occhi di tutti. Dal 10 di giugno devo rendere conto a tutti i cittadini che mi hanno votato e intendo capire e indagare su come viene gestita la cosa pubblica, la maggioranza se ne faccia una ragione".

Immediata la replica del sindaco Colzani: "Al momento alcune telecamere non sono funzionanti, come già comunicato in Consiglio. La società che si occupa della manutenzione delle stesse sta ultimando i lavori per renderle operative il prima possibile. Purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici, è chiaro che sia nell'interesse di tutti che le telecamere tornino a funzionare quanto prima. Lascio agli altri le polemiche, noi pensiamo a risolvere i problemi".