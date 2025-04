«Leasing 5.0: Innovazione e sostenibilità al servizio delle imprese»: l'appuntamento di Bcc Brianza e Laghi

«Leasing 5.0: Innovazione e sostenibilità al servizio delle imprese»: l’interessante appuntamento organizzato dalla Bcc Brianza e Laghi è in programma per mercoledì prossimo, 9 aprile, alle 16, nella sede della banca di Alzate in via IV Novembre 549.

Interessante appuntamento per le imprese

Il programma del convegno prevede la registrazione a partire dalle 16 e l’inizio dei lavori dalle 16.30. A introdurre l’incontro per portare i saluti istituzionali sarà l’ingegner Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi. Seguirà l’intervento del dottor Alberto Sala, presidente Odcec di Como; e della dottoressa Laura Tolino, responsabile prodotti, canali e servizi complementari BCC Leasing.

Il convegno avrà poi inizio alle 17 con l’intervento «Transizione 5.0: istruzione per l’uso», a cura di Gianluca De Candia, ceo di EasyFintech. Seguirà la relatrice Giorgia Obici, business partnership manager Gruppo Finservice, in «Il supporto alle imprese per l’utilizzo della Transizione 5.0 e della Sabatini come opportunità di crescita». Dalle 18, momento di dibattito con «la voce alle imprese». Il termine dei lavori è previsto per le 19, con i saluti finali e un buffet per tutti i partecipanti.

Il convegno è organizzato con la collaborazione di Gruppo Bcc Iccrea, degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Como, di Lecco e di Monza Brianza, le tre province in cui opera la Bcc.