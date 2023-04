L'edicola chiude ma il titolare rilancia: "Locali gratis per un anno a chi subentrerà"

A maggio l’edicola di largo Adua a Cantù non spegnerà la sua seconda candelina: chiuderà i battenti giovedì 20 aprile. Un’altra saracinesca si abbassa a Pianella, dove restano lo storico bar e l’infaticabile panificio che, solo pochi mesi fa, ha deciso di salvare la filiale.

Il titolare dell'edicola, Maurizio Mancuso, che aveva aperto l'edicola due anni fa, propone un'incentivo per chi subentrerà nell'attività.

"Sarà sospesa fino al 30 agosto, spero in questi mesi di trovare qualcuno che creda nel progetto e abbia voglia di investire. Se alla vendita di giornali venissero affiancate altre attività collaterali, l’edicola è più che sostenibile. Quindi se qualcuno si facesse avanti per rilevare l’attività, sono pronto a concedere gratuitamente i locali per un anno. Spero che qualche giovane, abbiamo voglia di investire su se stesso e sul quartiere".