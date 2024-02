La storica edicola Colzani ha chiuso l'attività

Il 31 dicembre del 2023, dopo più di 50 anni di attività, la storica Edicola Colzani di Lurago d'Erba ha chiuso definitivamente.

Racconta Mirella Colzani, la proprietaria:

«Il locale era di proprietà dei miei genitori, e prima di essere un’edicola, era una merceria dove si vendeva un po’ di tutto. Negli anni ‘70 io e mio marito, abbiamo deciso di ritirare l’attività dei miei genitori, e di trasformarla in un’edicola»

Un punto di riferimento per i cittadini

Il negozio sito in via Santo Stefano ha costituito un punto di riferimento per le generazioni di luraghesi, specialmente per i residenti della Careggia e di Colciago, i quali hanno espresso il loro dispiacere per la chiusura del locale.

Prosegue Colzani:

«Siamo veramente contenti del lavoro che abbiamo svolto in questi anni, e se siamo riusciti a lavorare così tanto è anche merito dei nostri clienti che ci hanno sempre dimostrato affetto. Infatti, quando abbiamo annunciato la chiusura, abbiamo ricevuto molti messaggi dai cittadini dispiaciuti. Anche a noi ovviamente l’attività mancherà, perché noi lavoravamo con piacere. Inoltre, ci mancheranno anche i clienti perché per esempio riuscivamo a scambiare due chiacchiere con loro, e poi visto che molti erano sempre gli stessi, diventavamo amici»

Visti gli oltre 50 anni di attività, l’edicola nel settembre del 2023, ha ricevuto il riconoscimento di Attività Storica da parte di Regione Lombardia.