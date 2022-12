Legalità, il Comune di Cantù aderisce al Comitato 5 dicembre

L’Amministrazione comunale di Cantù aderisce al Comitato 5 dicembre 2014, costituitosi nel 2017 a seguito dell’inchiesta Insubria.

Quest’azione è solo l’ultima di contrasto e sensibilizzazione alla lotta alle mafie che la Città ribadisce attraverso numerose iniziative, realizzate nelle scuole e nelle piazze anche in collaborazione con la Consulta per la Sicurezza e Legalità e il Centro Studi Sociali contro le Mafie Progetto San Francesco.

Non ultimo, l’arrivo a Cantù, in piazza Garibaldi, della Quarto Savona 15, la Fiat Croma sulla quale persero la vita gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, di scorta al magistrato Giovanni Falcone e alla moglie, Francesca Morvillo, proprio quel lontano 23 maggio 1992, giorno della Strage di Capaci.

“Sin dal Caffè Contro Le mafie del marzo 2019, la nostra Amministrazione è costantemente impegnata nel rimarcare un concetto fondamentale: Cantù dice NO alle mafie. Nella nostra Città non c’è spazio per fenomeni di stampo mafioso. Crediamo nell’importante lavoro della Magistratura e nell’impegno delle nostre Forze dell’Ordine. Ciò nonostante questo tremendo fenomeno non è ancora stato debellato ed ancora oggi è necessario che tutto il territorio sia unito nella lotta e nel contrasto - ha commentato il sindaco Alice Galbiati - Contrasto che passa anche dalle confische e dall’utilizzo per scopi sociali degli immobili requisiti. Già da tempo non possiamo più parlare di infiltrazione: il termine che dobbiamo utilizzare è quello spaventoso di radicamento. Da qui nasce la volontà di aderire al Comitato 5 dicembre. Una decisione sentita da tutta l’Amministrazione comunale e che è il punto di approdo di un piano articolato, che passa dall’educazione delle nuove generazioni, dal racconto, dalla testimonianza forte e diretta, l’unica in grado di parlare davvero alle persone”.