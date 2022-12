197 voti favorevoli e 129 contrari. Con questi voti questa mattina, sabato 24 dicembre 2022 la Camera dei deputati ha approvato la prima legge di bilancio del Governo Meloni. Tempi stretti verso il 31 dicembre 2022, data ultima per l'approvazione anche in Senato e per la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica ed evitare quindi il cosiddetto "esercizio provvisorio".

Legge di bilancio 2023, approvato l'ordine del giorno del leghista Zoffili su Strade Sicure

Tra gli ordini del giorno approvati nella finanziaria c'è anche quello a firma dell'erbese Eugenio Zoffili, deputato della Lega, sulla prosecuzione dell'operazione Strade Sicure che porta i militari a supporto delle forze dell'ordine.