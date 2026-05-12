Legionella nelle tubazioni, il sindaco chiude la palestra

Palestra comunale di Lurate Caccivio chiusa per la presenza di legionella nelle tubazioni dell’impianto idrico.

Palestra chiusa per legionella

La sindaca Serena Arrighi, oggi, martedì 12 maggio, ha emesso un’ordinanza per impedire l’accesso alla struttura di largo Caduti a tutte le società sportive. “Durante i controlli ordinari eseguiti dal nostro Comune, effettuati lunedì 11 maggio, è emersa la presenza di legionella in quantità estremamente basse: livello minimo. Abbiamo seguito le procedure che impongono delle verifiche ulteriori”. Nessun allarmismo, come tiene a precisare lo stesso primo cittadino.

Ulteriori controlli

“In base al numero di batteri si parla di livelli minimi, medi, alti e di contagio. Questo significa che non c’era alcun rischio di contrarre la legionellosi”. Domani verrà una procedura di shock termico, ovvero il passaggio di acqua calda a 70 gradi per eliminare i batteri. “Successivamente effettueremo un secondo campionamento per verificare che le analisi fossero tornate nella norma – prosegue la sindaca – La palestra è stata chiusa per le associazioni sportive mentre è rimasta aperta a servizio delle medie dato che gli alunni non necessitano di utilizzare le docce e possono appoggiarsi ai servizi igienici della scuola”.