"L'Egitto a Erba”: apertura straordinaria del Museo Civico

In occasione della mostra "L'Egitto a Erba" apre straordinariamente il Museo Civico.

Informazioni sull’evento “L’Egitto a Erba"

L'appuntamento da fissare sul calendario è sabato 8 giugno dalle 15 alle 18 alla villa Ceriani, in via Ugo Foscolo, 23. L'ingresso sarà libero e gratuito, pertanto tutta la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.

Clelia Orsenigo, l'organizzatrice della mostra "L'Egitto a Erba", ha collaborato strettamente con gli uffici comunali e il team di ricercatori "Mummy Project" affinché due grandi progetti, uno dedicato alle mummie e l'altro ai reperti della collezione egizia, riscontrassero successo. La mostra è già stata inaugurata ed è da quasi un mese (precisamente l'11 maggio) che è possibile vederla, ma questa potrebbe essere davvero l'ultima data di apertura a Erba, perciò se non ci siete ancora stati approfittatene!

Per ulteriori informazioni:

telefono: 031-3355341 | museoerba@comune.erba.co.it