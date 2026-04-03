“Lei non sa chi sono io!” Mangia al ristorante e si rifiuta di pagare: denunciato

Mangia al ristorante e si rifiuta di pagare: denunciato. E’ successo ieri: denunciato un 47enne di Tavernerio

L’intervento in piazza Verdi a Como

L’intervento della Polizia di Stato è stato ieri pomeriggio, giovedì 2 aprile, intorno alle 14. In particolare una volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como, durante il consueto svolgimento del servizio di controllo del territorio, si è recata in un ristorante di piazza Verdi a Como, a seguito della segnalazione, da parte della titolare dello stesso, di un uomo che, dopo aver consumato un pasto, si era allontanato senza pagare con la giustificazione di essere “una personalità” e che pertanto non era tenuto a farlo.

Individuato l’uomo, un 47enne di Tavernerio già noto alle Forze dell’ordine e con precedenti per le stesse azioni, gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta.