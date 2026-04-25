Lella Moltani onlus festeggia i suoi primi dieci anni

Accoglienza e integrazione sono le parole chiave dell’associazione Lella Moltani onlus, che domenica 26 aprile celebrerà i suoi primi dieci anni di vita alla Casa Gialla di via Fontana a Valbrona.

La storia

L’associazione è nata proprio il 26 aprile 2016 e ha iniziato la sua attività di accoglienza dal luglio 2017.

“Inizialmente accoglievamo famiglie con bimbi e richiedenti asilo, poi solo madri single con bambini, le persone più fragili – afferma il coordinatore Marco Rava – Attualmente in Casa vivono sette donne e otto bambini, ma continuiamo a seguire anche donne con bambini che hanno ricevuto il permesso di soggiorno e che vivono in paese o in Comuni limitrofi”.

Il doposcuola, infatti, viene frequentato in totale da una quindicina di bambini.

“Per noi questo è molto importante perché le mamme possono studiare corsi e nel frattempo i bambini riescono a restare in pari con il programma scolastico – aggiunge il coordinatore – Riteniamo questo servizio molto importante sia per quanto riguarda l’integrazione, sia perché crediamo che la nostra società sia in evoluzione e diventerà sempre più multiculturale. Vorremmo che i bambini siano protagonisti di una società che sta cambiando. Vorremmo fosse una società più inclusiva e tollerante e meno competitiva”.

I numeri

In dieci anni l’associazione Lella Moltani onlus ha accolto 95 persone provenienti da Lampedusa. Più precisamente 39 bambini, 24 mamme, 21 donne single e 11 uomini. Di questi, 85 hanno ottenuto il permesso di soggiorno, si sono integrati e vivono in paese o nei Comuni vicini. L’associazione rappresenta dunque un grande esempio di aiuto, inclusività e integrazione. E tutto questo sarà celebrato nel corso della festa in programma domenica 26 aprile. L’inizio è previsto alle 13 con pranzo a buffet e pizza cotta nel forno allestito nel giardino della Casa dell’associazione. Nel corso della giornata, poi, non mancherà la musica. In particolare le percussioni africane di Casa Djembé Taffilà and Friends.