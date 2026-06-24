L’emergenza in Libano raccontata dal francescano padre Toufic Bou Merhi

Una parrocchia senza confini, con lo sguardo e le mani tese al mondo e agli oppressi. Oggi, mercoledì 24 giugno, alle 21 nel salone dell’oratorio di Maccio, a Villa Guardia, in via Dante, incontro con un testimone della guerra in Libano. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia di Maccio e da Frontiere di Pace.

Incontro con padre Toufic Bou Merhi

Libanese, francescano della Custodia di Terra Santa, costretto a lasciare Tiro, nel sud del Libano, città devastata dai bombardamenti israeliani, e trovare riparo a Beirut. Padre Toufic sarà in Italia per alcuni giorni e verrà accolto proprio a Maccio. In particolare, nella serata odierna l’incontro che fa seguito alla recente missione umanitaria che ha portato Frontiere di Pace in Libano.

Testimone prezioso

Il gruppo di volontari Frontiere di Pace, con base operativa nella parrocchia maccese, durante la missione a Beirut e Sidone, ha consegnato i fondi raccolti tramite la campagna “Emergenza Libano”, oltre a rinnovare il sostegno garantito alla popolazione con l’invio di farmaci. L’incontro con padre Toufic aggiornerà sulla situazione in Libano e sulla realtà che opprime un milione di sfollati.

Secondo incontro giovedì sera a Rebbio

Un secondo appuntamento è previsto per giovedì 25 giugno, alle 21. Il religioso francescano sarà ospite di un incontro organizzato da Frontiere di Pace e dalla parrocchia di San Martino nel teatro parrocchiale di Rebbio.