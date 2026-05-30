L’emozione degli alunni premiati dagli Alpini

Borse di studio dedicate ai valori degli Alpini, consegnate alle alunne e agli alunni delle classi quinte delle tre primarie di Olgiate Comasco.

L’emozione dei premiati

Cerimonia di premiazione caratterizzata ieri, venerdì 29 maggio, nell’aula “Margherita Hack”, dall’emozione dei premiati. Le Penne nere hanno sottolineato la profondità di tutti gli scritti, menzionando in particolare alcuni partecipanti e premiando i meritevoli, secondo il giudizio della giuria delle borse di studio.

Natura, montagna, spirito di collaborazione

I temi trattati hanno sottolineato l’importanza della natura, in particolare della montagna, veicolando l’importanza della cura e del rispetto per l’ambiente. Esperienza significativa, per aver coinvolto bimbe e bimbe tra riflessione e promesse di impegno.

Le borse di studio

Ai premiati le borse di studio hanno garantito un valore di 200 euro, utili per l’acquisto di libri. L’elenco dei premiati è riportato nell’edizione del Giornale di Olgiate in edicola da oggi, sabato 30 maggio. A dimostrazione del coinvolgimento con cui alunni e alunne hanno partecipato, al termine della cerimonia hanno donato un acero agli Alpini, in segno di ringraziamento e di auspicio per la futura sede che le Penne nere dovranno realizzare.