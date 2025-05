Leto Festival aggrega e rende protagonisti i giovani e le loro idee

Leto Festival a Olgiate Comasco per un week-end all’insegna dei giovani.

Evento speciale

Inaugurato ieri, venerdì 16 maggio, con il coinvolgente a tu per tu tra giovani e istituzioni, Leto Festival ha letteralmente messo in circolo idee, aspirazioni e - perché no - ambizioni di varie realtà giovanili.

Dialogo con le istituzioni

La tavola rotonda con tanto di fishbowl - spazio di dialogo, tra domande e risposte - e partecipazione del Comune col sindaco Simone Moretti e dei consiglieri regionali Anna Dotti, Sergio Gaddi e Angelo Orsenigo, ha dato voce a ragazze e ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, a partire dal Teatro dei Sussurri e la sinergia a più livelli. Tra le richieste, spazi ad hoc dove potersi esprimere, attendendo la riqualificazione della vecchia stazione.

Il programma

Notevole il programma del Leto Festival, nel dettaglio veicolato sulla pagina Instagram della manifestazione. Oggi, sabato 17, e domenica 18 maggio teatro, danza, musica live, laboratori, fotografia e proposte conviviali. Di tutto e di più con i giovani.