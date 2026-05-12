Leto Festival anche con l’apertura straordinaria della biblioteca

Laboratori, musica, arte, food e tanta voglia di aggregazione al Medioevo e nel parco di Villa Camilla.

Leto Festival a Olgiate Comasco anche con l’apertura straordinaria della biblioteca comunale.

Leto Festival

Venerdì 15 maggio la serata inaugurale al Medioevo di via Lucini. Sabato 16, e domenica 17 maggio carrellata di attività ed eventi al centro congressi Medioevo e nel parco di Villa Camilla: un “piccolo mondo” in cui l’energia dei giovani si trasforma in comunità, arte e resistenza creativa alla rassegnazione. Il Leto Festival 2026 è reso possibile grazie al contributo della YouthBank di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, del Comune di Olgiate Comasco e del Bando Giovani Smart terza edizione di Regione Lombardia.

Sforzo organizzativo

Dietro le quinte c’è un notevole sforzo organizzativo: previsti 35 stand, 40 partner, 50 giovani coinvolti nell’organizzazione e quattro percorsi attivati nelle scuole, per un totale di 550 studenti incontrati in sei mesi. Laboratori e workshop, musica e arte, sensibilizzazione al divertimento, cibo e anche una caccia al tesoro per i bimbi.

Apertura straordinaria della biblioteca

In occasione del Leto Festival e delle sue tre giornate dedicate alle culture giovanili, la biblioteca comunale sarà aperta in via straordinaria. Sabato 16 maggio dalle 14 alle 18. Un’opportunità in più per vivere gli spazi della biblioteca “Sergio Mondo” durante la manifestazione.