Lettura dei contatori dell'acqua da parte della società autorizzata

L’avviso

Il Comune informa la cittadinanza veicolando le date dei controlli.

Il Comune di Olgiate Comasco informa i cittadini per l'inizio delle attività di controllo dei contatori dell'acqua.

I controlli

Informazione tutt'altro che banale, considerando come sempre sia utile prestare massima attenzione per prevenire sgradite visite come quelle di sedicenti tecnici che in realtà non sono nient'altro che abili truffatori. Quindi, il Comune ha puntualizzato l’inizio delle attività di controllo.

Le date

“Si avvisa che la società F.imm S.r.l. è stata incaricata da Como Acqua S.r.l. per rilevare i consumi dei contatori dell’acqua nel territorio comunale dal 23/07/2025 al 31/08/2025”, così l’avviso precisa le date in cui gli operatori saranno impegnati.

Il tesserino

I letturisti che chiederanno di controllare i contatori dell’acqua saranno identificabili da un apposito tesserino di riconoscimento.