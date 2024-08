Lettura targhe: in arrivo un varco in centro

Si tratta dell'apparecchiatura sostituita con strumentazione più performante del parcheggio dell’ospedale cittadino

Più controlli e sicurezza in centro città

Nuove telecamere in arrivo al parcheggio dell’ospedale. E la strumentazione attualmente presente nel posteggio del nosocomio cittadino sarà posata lungo il centralissimo corso XXV Aprile di Erba dove verrà attuato un vero e proprio controllo degli accessi in città, con l’istituzione di un varco che permetterà la lettura targhe. Sarà così più facile individuare eventuali mezzi non in regola o rubati.

All'ospedale telecamere più precise per il pagamento della sosta

Il primo step di questa "operazione" è la sostituzione delle telecamere al parcheggio dell'ospedale. La posa di strumentazione tecnologicamente più performante servirà a un maggiore controllo delle vetture in entrata e in uscita dall’area di sosta. In modo particolare telecamere di ultima generazione potranno così evitare errori nella lettura delle targhe per il pagamento della sosta e conseguenti contestazioni degli automobilisti.