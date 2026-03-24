Letture e giochi in inglese in biblioteca

Alla biblioteca comunale Ugo Bernasconi di Cantù arriva l’iniziativa “Let’s read & Play! – Leggiamo e giochiamo in inglese. Si tratta di una rassegna di letture e attività in lingua inglese dedicata ai bambini dai 5 ai 7 anni, promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con MS Flower Books & English Kids Club di Cantù.

Gli appuntamenti

La rassegna si svolgerà dal 9 aprile al 4 giugno 2026 e prevede quattro appuntamenti in biblioteca. Il percorso si basa sul metodo “Mummy, read!”, che promuove l’apprendimento della lingua attraverso la lettura condivisa tra adulto e bambino, valorizzando la relazione e l’esperienza diretta della lingua come strumento di comunicazione. Gli incontri saranno organizzati per piccoli gruppi, con un numero di partecipanti compreso tra 5 e 15 bambini, così da garantire la partecipazione attiva di tutti e un’esperienza educativa coinvolgente. Gli incontri sono pensati per avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso la lettura ad alta voce, il gioco e attività interattive. Ogni appuntamento avrà un tema diverso – dai numeri al meteo, fino alle emozioni – e prevederà la lettura di un libro in inglese accompagnata da attività ludiche e multisensoriali, come flashcards, libri tattili, oggetti, canzoni e giochi di movimento.

Le parole dell’assessore

Spiega l’assessore alla Cultura, Isabella Girgi:

“Si tratta di una novità per la Biblioteca di Cantù: se negli anni sono sempre stati proposti corsi e attività di promozione e avvicinamento alla lettura in lingua italiana, questa è la prima volta che la lettura viene proposta come strumento di avvicinamento alla lingua inglese, con un progetto pensato appositamente per i più piccoli. Ho fortemente voluto introdurre questa proposta perché credo che la lettura sia uno strumento fondamentale di crescita fin dalla prima infanzia e che la biblioteca debba essere sempre più un luogo vivo, capace di offrire nuove opportunità educative per bambini e famiglie. Avvicinare i più piccoli alla lingua inglese attraverso la lettura e il gioco significa unire educazione, cultura e divertimento attraverso nuove esperienze di apprendimento”.

La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo alla Biblioteca comunale: biblioteca@comune.cantu.co.it