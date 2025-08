Letture estive per i bimbi nel Cerchio delle Fate

L'invito

Tre appuntamenti speciali nel parco comunale di Villa Camilla.

Un nuovo appuntamento nel parco comunale di Villa Camilla, a Olgiate Comasco, con le "Storie all'improvviso!".

Letture estive

"Tornano le letture estive al mitico Cerchio delle Fate", ecco l'invito della biblioteca comunale ai piccoli appassionati di libri e storie. L'invito è rivolto ai bimbi dai 4 ai 10 anni di età, nel parco comunale di Villa Camilla, per scoprire un mondo di storie avventurose.

Il programma

Il primo appuntamento è in calendario nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto. Saranno protagonisti i "Mostriciattoli alla riscossa!", momento di lettura dedicato appunto ai bimbi.

Le altre date

"Storie all'improvviso!" tornerà in altri due pomeriggi: mercoledì 20 agosto con "Cappuccetto rosso, giallo, verde, blu!" e mercoledì 27 agosto con "Il mondo di Leo!". La location è sempre la stessa, l'orario di inizio non varie (alle 17) e in caso di maltempo l'iniziativa si terrà all'interno della biblioteca. Partecipazione libera. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.