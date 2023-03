Leva Civica: a Como si cercano 4 giovani

La Leva Civica è per i giovani, studenti universitari e non studenti, un’occasione per sperimentarsi in ambienti di lavoro complessi, conoscere da vicino l’operato di figure professionali e acquisire nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro. Sono 4 le posizioni aperte in provincia di Como.

In cosa consiste la Leva Civica Volontaria

I progetti si sviluppano negli ambiti dell’educazione e dei servizi rivolti alle persone (minori, anziani, adulti in condizioni di disagio e del segretariato sociale.

Tra gli Enti del comasco che accoglieranno i nuovi operatori, figurano: La Cooperativa Sociale Noi Genitori di Erba (CO) che offre servizi a persone con disabilità e supporta le loro famiglie; Comune di Brenna (CO) e Tavernerio (CO), Consorzio Erbese Servizi alla Persona, Erba (CO). I candidati selezionati saranno impiegati dal 17 aprile 2023.

Durante il percorso, i giovani sono affiancati da responsabili qualificati per supportarli e formarli attraverso la metodologia dell’“imparare facendo”. In aggiunta, sono previste delle ore dedicate alla formazione finalizzata all’acquisizione del titolo di “Animatore Sociale”, riconosciuto dal Quadro Regionale degli Standard Professionali.

Chi può fare domanda

Gli interessati, che non devono aver compiuto i 29 anni, hanno la possibilità di scegliere la sede del progetto presso la quale desiderano essere impiegati per una media di 25 ore settimanali, ricevendo un compenso economico mensile di 500 euro. Associazione Mosaico ha organizzato un incontro online con tutti gli interessati, lunedì 20 marzo alle 15.00.

Come partecipare al bando

Per partecipare al bando, serve collegarsi alla sezione BANDI APERTI/Leva Civica Lombarda Volontaria Cofinanziata del sito di Associazione Mosaico, scaricare l’apposito modulo di partecipazione, allegando i documenti personali e il Curriculum Vitae. La domanda va consegnata: o a mano, o via PEC (da PEC), o tramite posta raccomandata e dovrà pervenire entro le 12 del 31 marzo 2023.

I requisiti da possedere all’atto di presentazione della domanda sono:

età compresa tra 18 anni e 28 anni (fino a 28 anni e 364 giorni) all’atto di presentazione della domanda;

residenza in Lombardia;

cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

assenza di condanne per reati penali, anche non definitive;

non aver già svolto Leva Civica e non aver avuto rapporti di lavoro o di collaborazione negli ultimi 12/15 mesi con Mosaico APS o con L’Ente Ospitante (incluse esperienze di Servizio Civile e Garanzia Giovani);

non far parte delle forze armate o di polizia.

Per informazioni è possibile contattare o recarsi nella sede di Erba di Associazione Mosaico, Piazza Matteotti n° 18, tel. 0399650026, e-mail info.erba@mosaico.org