L’ex capitano del Como Alessio Iovine incontra gli alunni

A scuola di fairplay a Olgiate Comasco, una lezione con l’ex capitano del Como Alessio Iovine.

Il progetto “Respect & Play”

I corsi “Respect&Play”, messi in campo da Teste di Serie e Polisport, sono ripartiti all’insegna dell’entusiasmo. “Abbiamo più di 40 iscritti – sottolinea il professor Paolo Novati – tra tutti i plessi della primaria e la scuola media”. Proprio i più piccoli hanno già avuto modo di mettersi alla prova allo stadio. «Sono stati ospitati al “Sinigaglia” in occasione della partita Como – Cremonese. I più grandi, invece, saranno ospiti del Como 1907 per la partita contro il Cagliari, in programma l’8 novembre.

Un ospite attesissimo

Oggi, lunedì 20 ottobre, alle 20.45 nell’auditorium del centro congressi Medioevo, l’incontro con una vera e propria bandiera del Como. L’atteso protagonista è Alessio Iovine, ex capitano dei lariani, che interverrà per la serata caratterizzata dal titolo “Ho giocato in Serie A! – Il sogno di un bambino diventato realtà”. Ingresso libero, partecipazione aperta a tutti gli interessati.

Esperienza pilota

Il percorso “Respect&Play”, la serata di lunedì e una ulteriore iniziativa prevista per il 29 gennaio al cinema “Astra” di Como, in occasione della Giornata della memoria, hanno ottenuto il patrocinio di Coni Lombardia. Il modello di insegnamento del fairplay è una sorta di “episodio pilota”, perché il corso si sta diffondendo in tante scuole della provincia di Como.