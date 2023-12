L'ex capo distaccamento rinuncia alla medaglia d'oro e fa una donazione a due associazioni

E’ stata una Santa Barbara emozionante quella ospitata il 9 dicembre alla locale caserma dei Vigili del fuoco in via Trieste a Erba.

Colombo rinuncia alla medaglia d'oro e fa una donazione

Dopo un pomeriggio di porte aperte a bambini e famiglie con la visita ai mezzi di emergenza, all’interno del distaccamento erbese è stata celebrata la messa in onore della patrona, presieduta da don Andrea Lotterio, parroco di Malgrate e cappellano della Polizia di Stato.

Al termine della funzione è stato premiato Daniele Colombo, ex capo distaccamento, congedato lo scorso 9 novembre per raggiunti limiti d’età.

Le sue parole

Colombo però non ha voluto la tradizionale medaglia d’oro raffigurante Santa Barbara che viene consegnata a tutti i volontari al raggiungimento della pensione:

"Ho deciso di devolvere il valore in soldi della medaglia a due associazioni di Erba, Amici di Carola e SaltancoraNicolò", ha spiegato commosso.

