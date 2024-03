L’ex-sindaco scende nuovamente in campo

Dopo aver svolto alcuni ruoli nell’Amministrazione comunale, l’ex sindaco di Monguzzo Marco Sangiorgio è pronto a ricandidarsi per un altro mandato.

Sangiorgio ha dichiarato:

«Ora ho deciso di rimettermi in gioco, candidandomi per il ruolo di sindaco per il Comune. Penso che il ruolo del sindaco sia quello di essere al servizio della comunità, ascoltando il parere di tutti i cittadini per cercare di accontentarne il più possibile. Nelle elezioni amministrative del 2019 non mi sono candidato sindaco, e nel frattempo il Comune è stato commissariato, quindi so cosa ho lasciato, ma non so con certezza cosa troverò. Però posso dire che mi metterò a disposizione dei cittadini in tutti i diversi campi, cercando di migliorare i vari servizi, come ad esempio i servizi scolastici o sociali»