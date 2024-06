Lezione-concerto in chiave moderna di “Manon Lescaut”

L'Amministrazione di Cermenate offre alla cittadinanza una lezione- concerto sull'opera “Manon Lescaut”, rivisitazione in chiave moderna, a cura di Saxmeet Ensemble.

Un concerto in villa Clerici

Nell'anno del 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini, lezione- concerto sull'opera “Manon Lescaut” , rivisitazione in chiave moderna, a cura di Saxmeet Ensemble già ospite in Cermenate lo scorso novembre in occasione della presentazione del disco dedicato ad Astor Piazzolla. L'appuntamento è per venerdì 21 giugno 2024, alle 21 nel suggestivo contesto del cortile di villa Clerici, sede degli Uffici comunali, adiacente il Parco Scalabrini. In caso di pioggia l'evento si terrà all'Auditorium comunale Padre A. Zucchi di via G.B. Grassi 27 - Cermenate. Ingresso libero e gratuito.

La serata

Voce narrante della serata: Andrea Ferlin che guiderà il pubblico all'ascolto e faciliterà la lettura dell'opera anche grazie alla sua coinvolgente passione per la musica. “Manon Lescaut” è un dramma lirico in quattro atti, una storia romantica, nata dalla penna dello scrittore francese Prevost, favola amara di un amore tra due giovani, di una passione divisa tra vizi e virtù. Debuttò il primo febbraio 1893 al Teatro Regio di Torino, dove ebbe un clamoroso successo. Viene considerata la prima partitura operistica completamente matura e personale di Giacomo Puccini.

Saxmeet Ensemble, dieci sassofonisti

E' una formazione di dieci musicisti sassofonisti provenienti dalle province di Como e Varese. Nasce da un'idea del Maestro Silvia Guglielmelli, musicista e personalità cermenatese, nel 2020, momento in cui fare musica insieme era complicato; nasce col desiderio di investire e scommettere su un progetto ad ampio respiro per cui potersi incontrare e dare al saxofono un ruolo protagonista. L'ensemble si compone di musicisti di formazione classica che hanno studiato nei conservatori di Como e Milano, con pregresse esperienze solistiche e orchestrali, e suonato con interpreti internazionali quali Hans De Jong (Belgio), Michel Supéra (Francia) e Giuseppe Palma (Palermo), artisti Buffet Crampon.

Unire le potenzialità

L'intento è quello di unire le potenzialità orchestrali di questo genere di formazione ad una configurazione cameristica, senza direttore, che permette di spaziare tra generi e sonorità molto diversi, nonché di promuovere questo strumento ad un panorama nazionale e internazionale in cui realtà musicali analoghe sono ancora poco note al pubblico. Il programma proposto varia da trascrizioni originali di musica barocca a brani classici del repertorio saxofonistico, fino a brani contemporanei, lavori di importanti compositori che si sono specificatamente dedicati al saxofono e a questa peculiare formazione che si esibisce senza direzione.

Formazione

Sax soprano Simone Mambretti, Mario Micello;

Sax contralto Alessandro Rossi, Matteo Mezzanzanica, Anna Mascarello;

Sax tenore Lorenzo Peccedi, Daniel Comacchio, Alessandro Pellegrini;

Sax baritono Silvia Guglielmelli, Camilla Borgnino.