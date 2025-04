Lezioni di inglese per la terza età al Castello di Ariberto di Capiago Intimiano: ha riscosso molto successo l’iniziativa dell’Associazione Anziani e Pensionati che ha ricevuto numerose richieste di iscrizione.

Commenta così l'iniziativa Margherita Marelli, consigliera del sodalizio:

"Abbiamo 32 iscritti, divisi in due gruppi da 16, che è il numero massimo per l’aula, più di così non potevamo fare. Il corso è iniziato il 17 ottobre e abbiamo avuto numerose richieste di iscrizione. Devo ammettere che qualcuno si è ritirato, ma avevamo una lista di nomi che non avevano trovato posto e li abbiamo inseriti nel corso".