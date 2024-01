L'hotel Leonardo Da Vinci va all'asta

La vendita giudiziaria senza incanto si terrà il prossimo 9 marzo

Una realtà costruita in città negli anni Novanta

L'hotel e ristorante Leonardo da Vinci va all'asta. La storica realtà della città di Erba, realizzata negli anni Novanta, subirà gli effetti del programma di liquidazione datato 27 ottobre, poi approvato dal giudice con decreto del 5 novembre scorso. La vendita giudiziaria senza incanto si svolgerà il prossimo 9 marzo alle 9, presso lo studio del curatore Pasquale Borello.

All'asta non solo l'intero edificio ma anche i beni mobili

La vendita giudiziaria riguarderà i beni immobili, ma anche quelli mobili dell'azienda. L'edificio è un complesso di sei piani fuori terra e due piani sottostrada, con un'ampia area esterna destinata in parte a parcheggio e area di manovra e in parte ad area verde. Per quanto riguarda i beni mobili sono compresi attrezzature, mobili e arredi destinati all’industria alberghiera e alla ristorazione e gli automezzi. Oltre alle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti alcolici, c’è anche la licenza per l’esercizio di attività para medicali di massoterapia, riflessologia e biogeomagnetica.

La valutazione è di circa 5,5 milioni di euro

La valutazione di quanto verrà messo all'asta ammonta a circa 5,5 milioni di euro e la basa partirà da un'offerta minima di 4,1 milioni di euro. Le offerte dovranno pervenire entro l'8 marzo prossimo e il giorno successivo si procederà all'apertura delle buste. Resta da vedere se già alla prima asta arriveranno offerte o gli eventuali acquirenti interessati preferiranno aspettare un ribasso.

La società fa capo a Maurizio Conti

La proprietà e la gestione dell'hotel Leonardo Da Vinci fanno riferimento a due società diverse e la liquidazione giudiziaria interessa la società proprietaria, che fa capo a Maurizio Conti. Dunque al momento i servizi non saranno interrotti. Servizi che dallo scorso luglio 2023 rientrano nella catena internazionale Best Western.