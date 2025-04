Liberazione: per l'ottantesimo associazioni erbesi unite

Insieme Tricheco, Circolo ambiente "Ilaria Alpi", Emmaus, Lo Snodo, Mani Tese, Nisshash e Testa di Rapa (nella foto)

"Memoria precaria - Per non dimenticare"

Si intitola "Memoria precaria - Per non dimenticare" la manifestazione organizzata a Erba per domani, venerdì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, nell'importante traguardo del suo ottantesimo anniversario.

La giornata di musica, testimonianze e riflessioni - aperta a tutta la cittadinanza - è organizzata da varie associazioni dell’Erbese (Tricheco, circolo ambiente "Ilaria Alpi", Emmaus, Lo Snodo, Mani Tese, Nisshash e Testa di Rapa), con il contributo di Auser e Cgil Spi e con il patrocinio del Comune di Erba.

"I valori sono da alimentare con cura e attenzioni continue"

A spiegare come è nata questa unione sono i membri dell'associazione Testa di Rapa, una delle realtà organizzatrici:

"Quest'anno abbiamo deciso di raccogliere l'eredità dell' ex associazione Erbattiva che ha organizzato questa importante ricorrenza a Erba fino al 2018. Siamo convinti che la libertà e i valori per cui si è combattuto nel nostro paese 80 anni fa non si possano mai dare per acquisiti, sono come una pianta che richiede cura e attenzioni continue. I ripetuti episodi di violazione dei diritti umani fondamentali che osserviamo sulla scena politica nazionale e internazionale, insieme al desiderio di fare rete con le realtà associative del nostro territorio, ci hanno dato le energie e la motivazione per dare il nostro piccolo contributo nella direzione di una società più equa, accogliente e attiva".

Un momento commemorativo per grandi e piccini

L’evento, pensato per commemorare il passato e interrogarsi sulla Resistenza nel presente, si terrà domani a partire dalle 15 in piazza Mercato. Nel corso del pomeriggio sono previsti momenti dedicati a grandi e piccoli: si inizierà con attività e laboratori per bambini e con un’esibizione di canti popolari.

Tavola rotonda "Resistenza oggi"

Dalle 17 alle 18.30 si svolgerà una tavola rotonda in si affronterà il tema della "Resistenza oggi" e di come essa si declini in diversi contesti, per riflettere insieme su come i valori della Resistenza possano ancora parlare al nostro presente. I relatori presenti saranno Egidia Beretta, che parlerà di attivismo nella questione palestinese; Giulia Vicini, avvocata ed esperta in diritti delle persone migranti dell’associazione Asgi; Rita Giglio e Claudia Corsolini (Ovci, con esperienza di attivismo in Sudan) e Serena Gensini di Emergency.

Musica, teatro e pastasciutta antifascista

Alle 18.30 andrà in scena uno spettacolo sui temi della resistenza a cura di Simone Savogin, mentre alle 19 interverrà la sezione Anpi "Luigi Conti" di Monguzzo.

La serata proseguirà con musica dal vivo: dalle 19.15 saliranno sul palco Intillipiedi, Fuori dal Nucleo e La Malaleche, che accompagneranno il pubblico fino a fine serata.

A partire dalle 19 sarà inoltre possibile gustare la pastasciutta antifascista, per condividere insieme un momento conviviale e simbolico.