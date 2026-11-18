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Presentato il calendario 2027: Libertas Cantù e Como Nuoto uniscono le forze in memoria di Stefano “Tete” Pozzi e con una finalità benefica.

Il ricordo

“Io non capisco niente di pallavolo ma, se volete, posso passarvi i numeri delle mie ragazze della pallanuoto”. Si era presentato alla prima squadra con queste parole, Stefano “Tete” Pozzi, il primo giorno di preparazione della stagione 2022/23, come Team Manager e Responsabile del Settore Giovanile.

La sua energia e il suo entusiasmo hanno fatto subito breccia nel cuore dei giocatori e dello staff. Era la sua prima esperienza nel volley,

avendo lui dedicato la sua vita fino a quel momento alla pallanuoto, da giocatore prima e da allenatore poi, portando le Rane Rosa fino alla salvezza in Serie A1. Poi la malattia, e la scomparsa il 13 dicembre 2025.

Ma quella frase è rimasta impressa nelle menti di tutti, tanto da essere diventata la scintilla che ha fatto partire l’dea di unire questi due mondi, che probabilmente senza questa “sliding door” non avrebbero mai incrociato le loro strade.

Il calendario

Il Calendario 2027 parte dunque da qui, dall’unione delle prime squadre della Libertas Cantù, che milita nel Campionato di Serie A3 Maschile Credem Banca di pallavolo, e della Como Nuoto, che partecipa alla Serie A2 Femminile di pallanuoto, in memoria di una persona che ha lasciato tanto in tutti quelli che lo hanno incontrato lungo il suo cammino. Le foto sono state scattate da Patrizia Tettamanti con la collaborazione dei roster completi dei due team.

Continua anche la finalità benefica del tradizionale calendario canturino. Il ricavato andrà all’Associazione Accanto – Amici dell’Hospice San Martino, che si occupa di affiancare e sostenere i servizi di assistenza dell’Hospice comasco, e di promuovere iniziative e attività

di formazione e sensibilizzazione sui bisogni dei malati con patologie croniche nella fase avanzata di malattia.

Il Calendario 2027, realizzato con il contributo della Tecnografica Prada di Cantù, costa 10 euro, è prenotabile tramite form Google indicato sui social delle due squadre, ed è acquistabile in occasione delle gare casalinghe della Libertas presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate o sempre presso il Palazzetto di Casnate con Bernate il venerdì dalle 19 alle 21.

Tutto questo per tenere vivo il ricordo di “Tete”, e per non dimenticare il suo motto: “Il bene genera il bene”.

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Libertas Brianza Pallavolo Cantù

La storia della Libertas Brianza Cantù inizia il 24 settembre 1982, quando un gruppo di giovani canturini costituiscono una società sportiva allo scopo di aiutare una squadra di Figino Serenza che doveva disputare il campionato di Serie D di pallavolo. La squadra venne trasferita a Cantù, e qui la nuova società inizia l’attività sportiva sotto l’ala della Libertas nazionale. Il Presidente è sempre stato ininterrottamente Ambrogio Molteni.

Durante gli anni Ottanta la società sportiva ha ampliato il suo campo di attività dalla pallavolo al basket, creando un importante settore giovanile, e successivamente al calcio, con l’ingresso del Mirabello Calcio nella Libertas. La formazione di pallavolo venne promossa in questi anni in Serie C2 regionale, scala tutte le categorie fino alla stagione 2010/11, quella della prima storica promozione diretta in Serie A2. Alla retrocessione, segue l’immediato riscatto per tornare nella seconda serie nazionale, per poi restarci a lungo. La Libertas resta nella categoria cadetta fino alla stagione 2025/26, quando dopo 13 campionati retrocede in Serie A3.

Como Nuoto

Fondata nel 1919, su iniziativa di due giovani, Giulio Bucciarelli e Alessandro Cameroni, la Como Nuoto è un’istituzione sportiva con oltre un secolo di storia. Radicata sul Lago di Como, la società ha saputo evolvere da un’associazione pionieristica a una moderna polisportiva, portando il nome della città ai massimi livelli nazionali e contribuendo alla formazione di numerosi atleti olimpici. La sua sede storica in Viale Geno è un simbolo di aggregazione sportiva e sociale. L’impegno e la tradizione della società vengono ufficialmente riconosciuti dal CONI nel 1976 con l’assegnazione della prestigiosa Stella d’oro al Merito Sportivo. Il settore giovanile della pallanuoto e del nuoto continua a essere un pilastro, con l’obiettivo primario di trasmettere i valori educativi dello sport: disciplina, sacrificio e spirito di squadra. Il club continua a operare per la comunità lariana, impegnato a coniugare l’eccellenza sportiva con la responsabilità sociale. La sede di viale Geno, con la piscina Luciano Trolli, resta il cuore pulsante e l’iconico punto di riferimento per gli sport acquatici a Como.

Associazione Accanto – Amici dll’Hospice San Martino

L’Associazione Accanto – Amici dell’Hospice San Martino – ODV è nata nel dicembre 2005 per volontà di un gruppo di persone – familiari, volontari e operatori con esperienza di assistenza ai malati inguaribili – con l’obiettivo di affiancare e sostenere, con attività di volontariato e contributi, i servizi di assistenza dell’Hospice San Martino di Como, di promuovere iniziative e attività di formazione e sensibilizzazione sui bisogni dei malati con patologie croniche nella fase avanzata di malattia.

Nel 2010 l’Associazione ha maturato la necessità di allargare la sua prospettiva di aiuto e, continuando nell’attività di volontariato all’interno dell’Hospice San Martino di Como, ha iniziato il suo servizio di Cure Palliative Domiciliari nel territorio comasco e del lago.

Accanto è un’associazione senza fine di lucro che finanzia le proprie attività grazie all’aiuto dei propri soci e dei sostenitori, oltre che dei contributi regionali erogati per l’assistenza domiciliare, che non sempre coprono per l’intero i costi sostenuti.