LibrArte: scuola e cultura al Centro commerciale

LibrArte: quando la scuola incontra la cultura e la creatività.

L’iniziativa

Il Centro Commerciale Mirabello di Cantù ha annunciato l’avvio del progetto educativo, che coinvolge le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo Cantù 3, con l’obiettivo di promuovere la cultura, la creatività e il valore della collaborazione. Ideato dalla direzione del Centro commerciale Mirabello in collaborazione con la libreria Giunti al Punto, LibrArte nasce dal desiderio di offrire ai più giovani uno spazio di espressione e confronto, dove esperienze, punti di vista e sensibilità diverse possano intrecciarsi e dare vita a qualcosa di unico.

Il progetto

Partendo dai temi della Natura – animale, vegetale e umana – e dell’inquinamento, ogni classe sarà chiamata a realizzare un libro scritto a più mani, costruendo liberamente una trama originale. Poche indicazioni, molta fantasia: una scelta precisa per stimolare i bambini e i ragazzi a unire creatività e conoscenze scolastiche in un percorso condiviso.Il progetto ha preso ufficialmente il via lunedì 19 gennaio, con una fase preliminare che ha visto la direzione del Centro commerciale Mirabello e alcuni volontari incontrare gli studenti per introdurre i temi del lavoro. Le testimonianze proposte hanno suscitato grande interesse ed entusiasmo, confermando il valore educativo dell’iniziativa.

Le parole della direzione

«Con LibrArte vogliamo restituire alla scuola e ai bambini uno spazio di libertà creativa, dove la cultura diventa esperienza condivisa – ha dichiarato la direzione del Centro commerciale Mirabello – Crediamo fortemente nella forza delle idee dei più giovani e nel valore del lavoro di gruppo come strumento di crescita personale e collettiva». Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria e verranno premiati tre lavori, uno per ciascun grado di istruzione. Le premiazioni si terranno a fine maggio all’interno della galleria del Centro commerciale Mirabello. Quest’ultimo ha ringraziato i soggetti coinvolti, Giunti al Punto e, in modo particolare, l’Istituto Comprensivo Cantù 3 e la sua dirigente scolastica per la fiducia accordata al progetto. Con LibrArte, il Centro commerciale Mirabello ha confermato il proprio impegno nel sostenere la cultura, la scuola e il territorio, mettendo al centro i bambini e il loro sguardo sul mondo.