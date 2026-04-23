Libri per lasciare andare all'”Accademia della Cura”

Il settimo appuntamento dell'”Accademia della Cura” – penultimo – ha visto la libraia, attrice e cantastorie Carla Giovannone tenere il laboratorio alle 25 partecipanti.

Un’Accademia della Cura per lasciare andare

Sabato 18 aprile, alla Scuola di Musica e Danza a Villa Guardia, il workshop “Libri per lasciare andare” ha condotto operatrici e caregiver nel mondo di pagine, parole e storie. Organizzato e promosso dall’associazione Amici di Giovanni – vicino alle famiglie di persone con malattie oncologiche – e presieduta da Barbara Morandi, il workshop condotto da Giovannone ha portato alle partecipanti una selezione di libri sul distacco con cura da ciò che non può essere più vissuto, portando alla mente ciò che a volte gli adulti tendono a dimenticare: la lettura è una pratica nutriente, le storie sono parte integrante del modo di pensare e il racconto animato è un’esperienza di cura.

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Dunque, sedute in cerchio, la voce della conduttrice e il silenzio delle partecipanti hanno portato a galla il potere taumaturgico. Grazie all’incontro con Carla Giovannone sono stati affrontati temi delicati e profondi, spesso accompagnando anche i protagonisti e le protagoniste di letteratura per bimbi e bimbe e ragazzi e ragazze. “Che parola, ciascun libro, ci permetterà di lasciare andare?”, la domanda primaria. Il gruppo, poi, ha scelto la propria strada. L’Accademia – coordinata da Alle Bonicalzi, fotografa, filosofa e formatrice – torna per un ultimo appuntamento.