Licenziamento collettivo per 81 dipendenti: proclamato lo sciopero alla Borgwarner

Avviata la procedura di licenziamento collettivo per 81 lavoratori: proclamato lo sciopero alla Borgwarner.

Il prossimo 23 settembre

L’annuncio è dello scorso 14 settembre: la direzione di Borgwarner Orsenigo srl ha avviato la procedura di licenziamento collettivo che riguarda la totalità dei dipendenti: 81 lavoratori a Orsenigo e 15 a Elmas, in provincia di Cagliari. Per questo motivo la Rsu aziendale e Fiom Cgil di Como e Cagliari hanno proclamato otto ore di sciopero, programmate per mercoledì 23 settembre,a continuare lo stato di agitazione aperto con il comunicato del 9 settembre.

“Quella dell’azienda è una scelta precisa, che scarica la responsabilità della cattiva gestione aziendale e della volontà di inseguire il profitto – spiega Salvatore Medici, Fiom Cgil Como – esternalizzando i progetti in corso, sulle spalle di 96 famiglie. Noi non possiamo permettere che tutto questo accada nel silenzio più totale! Chiediamo che l’azienda revochi la procedura di licenziamento e attui tutte le iniziative possibili per salvaguardare l’occupazione”.