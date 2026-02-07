Liceo Melotti: arriva la vetrina online con i progetti della scuola

Far dialogare le diverse discipline e creare connessioni tra i linguaggi a partire dal dettaglio: è questa la direzione del liceo artistico Melotti di Cantù, che per l’anno in corso punta su progetti e attività laboratoriali in grado di offrire agli studenti occasioni di confronto diretto con il mondo dell’arte e della progettazione.

Brand Melotti

Tra i risultati significativi che vedono la luce nel 2026, spicca «Brand Melotti»: una vetrina virtuale dei progetti realizzati da docenti e studenti, che verranno messi a disposizione del pubblico. Un’iniziativa che sta incontrando particolare entusiasmo è il laboratorio «Puppet Making» in cui si esplora l’animazione stop motion, e quello di ceramica che approfondisce la tecnica del raku dolce. Quest’anno gli studenti verranno inoltre coinvolti nella realizzazione del premio per il 34esimo Concorso internazionale di pianoforte e orchestra della città di Cantù, in collaborazione con Rotary Club e Riva 1920. Inoltre, la scuola è stata l’unica italiana a essere invitata al concorso «Un merletto per Pompei», promosso da La Scafa: le alunne del liceo realizzeranno il design che verrà seguito per la realizzazione del merletto. Accanto alla dimensione pratica, si inserisce anche un ciclo di conferenze dal titolo «Il dettaglio: l’invisibile che conta».

Il calendario

Il calendario si apre giovedì 12 febbraio dalle 11 alle 13 con «Il diavolo è nei dettagli» con Edoardo Colombo. Si prosegue sabato 14 febbraio dalle 10 alle 12 con «Che cos’è un’opera», condotto da Claudio Borghi, mentre giovedì 26 febbraio dalle 12 alle 14 Fabrizio Musa guiderà l’appuntamento dedicato all’arte contemporanea. Il programma continua lunedì 2 marzo dalle 10 alle 12 con «Pensare sostenibile, progettare circolare» con Giorgio Caporaso e venerdì 6 marzo dalle 10 alle 12, con l’intervento della professoressa Mariana Ciancia su «Costruire mondi, un dettaglio alla volta». A conclusione della rassegna, mercoledì 11 marzo dalle 12 alle 14, gli architetti dello Studio Mario Cucinella presenteranno un incontro di ricerca e metodologia progettuale. Gli incontri si terranno nell’auditorium del liceo Melotti in via Andina 8, mentre l’incontro con Studio Cucinella si realizzerà nella sala convegni Zampese della Bcc in corso Unità d’Italia 11.