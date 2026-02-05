Reading teatrale, Lidia Laudani racconta le donne e la loro forza

La forza delle donne in un reading teatrale insieme alla scrittrice Lidia Laudani.

Reading teatrale con Lidia Laudani

Un evento che unisce teatro, parola e impegno sociale. Lidia Laudani, autrice del libro “Un’altra vita”, sarà ospite con un reading teatrale dedicato alla storia di Beatrice Pascal, una giovane donna intrappolata in una relazione tossica, che trova il coraggio di rinascere. Il libro, intenso e coinvolgente, è già presente in numerose scuole e biblioteche italiane, ed è diventato un importante strumento di sensibilizzazione e prevenzione. Laudani, infatti, è attivamente impegnata in incontri formativi nelle scuole, dove porta riflessione e consapevolezza su dinamiche affettive malsane, dipendenza emotiva e libertà interiore. L’evento si terrà venerdì 6 febbraio a Cassina Rizzardi e sarà più di una semplice presentazione: un momento di teatro, emozione e confronto.

Ingresso libero.