Lidl: pronte oltre 150 nuove assunzioni e ci sono anche i punti vendita del Comasco

Lidl Italia, catena della GDO con oltre 730 punti vendita su tutto il territorio nazionale e una squadra di più di 21mila collaboratori, ha avviato le selezioni per l’assunzione di oltre 150 persone da inserire per i progetti di espansione della Direzione Regionale di Biandrate, in particolare nelle province di Varese, Como, hinterland di Milano e Verbania.

Le figure ricercate

Nello specifico, le figure ricercate sono Store Manager, Assistant Store Manager, Addetti alle Vendite e Operatori di Filiale.

Nel dettaglio, lo Store Manager è responsabile della gestione economica e commerciale di un Punto Vendita e del coordinamento di un team di circa 20 risorse. Garantisce, inoltre, l'applicazione delle direttive aziendali e il rispetto delle norme di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro, senza mai perdere di vista l'orientamento al cliente.

L’azienda, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori, ha al suo interno una figura, il Training Manager, dedicata e presente sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale.

I recruiting day

I Recruiting Day saranno suddivisi in più giornate, a seconda del punto vendita di riferimento:

RECRUITING DAY VARESE – 24 gennaio 2024 dalle 9 alle 17. Lidl ricerca nuovi collaboratori da inserire nei punti vendita di Varese e provincia, in particolare a Varese, Gavirate e Luino.

RECRUITING DAY COMO – 13 marzo 2024 e 18 aprile 2024 dalle 9 alle 17. Lidl ricerca nuovi collaboratori da inserire nei punti vendita di Como e provincia, in particolare a Como, Cernobbio, Fino Mornasco e Cantù.

RECRUITING DAY MILANO E VARESE – 12 aprile 2024 dalle 9 alle 17. Lidl ricerca nuovi collaboratori da inserire nei punti vendita in provincia di Milano e Varese, in particolare a Legnano, Busto Arsizio, Samarate, Gallarate e Gorla Minore.

Le candidature dovranno essere inviate entro una settimana prima della effettiva dell’evento tramite il sito dedicato. Lidl contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione e il luogo esatto del Recruiting Day.