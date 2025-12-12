Lidl: taglio del nastro per il negozio che ha dato 26 nuovi posti di lavoro

E’ ufficialmente aperto il nuovo punto vendita Lidl a Tavernerio: ieri, 11 dicembre, il taglio del nastro del negozio di via Provinciale che ha dato 26 nuovi posti di lavoro sul territorio.

Taglio del nastro alla presenza del sindaco

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Mirko Paulon e del consigliere provinciale Gianluca Leo, vicesindaco di Lipomo. L’apertura del negozio ha portato all’assunzione di 26 nuovi collaboratori – dei quali 20 sono nuove assunzioni – che entrano a far parte della squadra di Lidl Italia.

Il nuovo store Lidl, che si estende su un’area vendita di oltre 1.400 mq, rappresenta un esempio di recupero urbano a consumo di suolo zero. L’intervento ha riguardato la riqualificazione dell’area che in precedenza ospitava l’ex sede di un’azienda tessile, il cui edificio era stato poi destinato a uso commerciale misto. L’operazione ha compreso la demolizione dello stabile preesistente e la successiva costruzione del nuovo store, valorizzando la zona senza ulteriore sfruttamento del terreno. La progettazione e l’edificazione del nuovo supermercato hanno adottato standard elevati in termini di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale. L’immobile rientra infatti in classe energetica A4 e impiega esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Il nuovo negozio, dotato di ampie vetrate che favoriscono l’ingresso della luce naturale, dispone di un impianto fotovoltaico da 157 kWp e di un sistema di luci a LED che permette un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie. A completare il progetto, sono state installate moderne vasche di laminazione per la gestione delle acque meteoriche e una colonnina di ricarica per le auto elettriche nel parcheggio che ospita 114 posti auto.