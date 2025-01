Limite orario alle slot machine, il sindaco contro il gioco d'azzardo

Fasce protette contro il gioco d’azzardo e le slot machine a Bulgarograsso.

Ordinanza contro le slot machine

Sono solo tre gli esercizi commerciali, in paese, con all’interno le slot machine: 14 "macchinette" in totale. Una presenza che, nel 2019, dati diffusi dal progetto "Link lariano: Rete Contro l’Azzardo", ha portato a un giro d’affari di 2.780.440,59 euro per quanto riguarda il gioco fisico. A oggi quel numero è cresciuto, avvicinandosi alla soglia dei 3.000.000 di euro. Proprio per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha deciso di dare un giro di vite nel tentativo di limitare il fenomeno.

Le fasce in cui è possibile giocare

Da alcuni mesi, infatti, è allo studio un regolamento mirato a individuare delle fasce orarie in cui è consentito fare le giocate. "Il sindaco ha firmato, martedì 14 gennaio, la relativa ordinanza, rendendo il regolamento effettivo - spiega l’assessore Piermario Vimercati - L’orario di esercizio delle sale giochi è stato fissato dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, compresi i festivi".