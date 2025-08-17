La storia

L'impresa di due imprenditori: attraversano a nuoto lo Stretto di Messina

Dalla sponda siciliana a quella calabrese in meno di un'ora

L'impresa di due imprenditori: attraversano a nuoto lo Stretto di Messina
Cantù
Pubblicato:

Una preparazione fisica caratterizzata da tanta fatica e da ore di allenamento

Una distanza di circa 3 chilometri e mezzo

Hanno attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Protagonisti di questa affascinante avventura sono stati due  imprenditori di Cantù: Luca Guglielmetti, 42 anni, con l’amico quarantenne Simone Serato. L'hanno portata a termine in poco meno di un'ora, coronando in questo modo una preparazione fisica caratterizzata da tanta fatica e da ore di allenamento. Una distanza complessiva di circa 3 chilometri e mezzo.

L'idea nata dopo aver raggiunto in bicicletta la Sicilia

A raccontare come è nata l'idea è Luca Guglielmetti:

"L'idea mi è venuta quando, nel maggio del 2022, ho percorso tutta l'Italia in bicicletta sino alla Sicilia e poi salendo sull'Etna. In quella occasione, quando ho attraversato lo Stretto di Messina, mi sono detto: "Per fare l’impresa completa, avrei dovuto farlo a nuoto". Questo obiettivo mi è rimasto in mente e quest'anno ci sono state le condizioni per poterlo portare a termine".

Tanto allenamento in acqua libere nei nostri laghi

Guglielmetti e Serato hanno iniziato a nuotare attorno alle 7.30, per concludere l'attraversata in 51 minuti:

"Per raggiungere questo obiettivo ci siamo allenati nuotando molto, soprattutto in acque libere come al lago di Montorfano, e facendo qualche altra attraversata, come quella del lago di Como da Torno a Moltrasio. L'emozione più grande? Terminata la nuotata, vedere l'altra sponda lontana, dalla quale eravamo partiti. Ma anche avere aggiunto un altro tassello alle avventure che mi piacerebbe realizzare nella mia vita".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151