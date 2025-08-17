L'impresa di due imprenditori: attraversano a nuoto lo Stretto di Messina

La storia

Hanno attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Protagonisti di questa affascinante avventura sono stati due imprenditori di Cantù: Luca Guglielmetti, 42 anni, con l’amico quarantenne Simone Serato. L'hanno portata a termine in poco meno di un'ora, coronando in questo modo una preparazione fisica caratterizzata da tanta fatica e da ore di allenamento. Una distanza complessiva di circa 3 chilometri e mezzo.

A raccontare come è nata l'idea è Luca Guglielmetti:

"L'idea mi è venuta quando, nel maggio del 2022, ho percorso tutta l'Italia in bicicletta sino alla Sicilia e poi salendo sull'Etna. In quella occasione, quando ho attraversato lo Stretto di Messina, mi sono detto: "Per fare l’impresa completa, avrei dovuto farlo a nuoto". Questo obiettivo mi è rimasto in mente e quest'anno ci sono state le condizioni per poterlo portare a termine".

Guglielmetti e Serato hanno iniziato a nuotare attorno alle 7.30, per concludere l'attraversata in 51 minuti: