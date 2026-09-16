Linee telefoniche fuori servizio al Fermi di Cantù e al Carcano di Como

La Provincia di Como ha sottolineato come i disservizi stanno provocando disagi alle due scuole e che sono in corso i lavori di ripristino

Problemi alle linee telefoniche del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Cantù (031 704321) e dell’I.S.I.S. Paolo Carcano di Como (031 271416).

Si tratta di guasti tecnici che hanno mandato fuori servizio le linee e che stanno causando disagi agli istituti, in particolare in questa fase di avvio dell’anno scolastico, nella quale è fondamentale garantire la piena raggiungibilità delle scuole da parte di studenti, famiglie e personale.

Disservizi telefonici negli istituti

Per il Liceo Fermi il problema è presente dallo scorso venerdì, mentre per l’I.S.I.S. Paolo Carcano il disservizio si registra dal 9 settembre.

La Provincia si è immediatamente attivata nei confronti del gestore telefonico Fastweb, chiedendo il ripristino delle linee e sollecitando un intervento in tempi rapidi. Fastweb ha comunicato che i guasti sono stati affidati a un proprio partner tecnico per le attività di ripristino. Ad oggi, tuttavia, non sono ancora stati comunicati né tempi certi per la risoluzione né le cause tecniche dei disservizi.

Le soluzioni alternative

Nel frattempo, proprio per ridurre al minimo i disagi e garantire la continuità dei contatti con le scuole, la Provincia ha messo in campo soluzioni alternative. Per l’I.S.I.S. Paolo Carcano è già stata attivata una deviazione delle chiamate verso un cellulare di servizio fornito dalla Provincia. Per il Liceo Fermi è stata richiesta la medesima soluzione, ma si è ancora in attesa che Fastweb ne completi l’attivazione.

La Provincia continuerà a seguire direttamente la situazione e a sollecitare il gestore affinché gli interventi tecnici vengano completati nel più breve tempo possibile.

La posizione della Provincia