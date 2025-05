L'influencer biancoblù che racconta il Como

"Dalla Serie D alla Serie A è stato un cammino stupendo, spero ancora in tante altre gioie, per me raccontare giornalmente il Como è un grande orgoglio": il 24enne Riccardo Castiglioni di Grandate è tifoso della squadra di calcio del Como e dal 2019 condivide questa passione attraverso una pagina Instagram, creata da lui.

La passione per il Como

Racconta Riccardo:

"Ora tutti parlano del Como che brilla nella massima serie, ma il mio progetto sui social è iniziato quando la società era ancora in categorie inferiori. Andavo allo stadio anche in serie D. Ma è nel 2019, con la squadra in C, che ho creato la mia pagina Instagram “News Como 1907”, che ora ha più di 7mila followers. Il mio obiettivo è dare aggiornamenti costanti sul mondo Como, ovviamente dal punto di vista calcistico. Ci sono anche diversi amici che mi danno una mano. All’inizio seguivamo solo la prima squadra, invece ora diamo spazio pure al settore giovanile, sia maschile che femminile, e alla prima squadra femminile, che milita in Eccellenza, il Como 1907. Inoltre, proprio in questo periodo, un tema di grande attualità che stiamo trattando è lo stadio. Attraverso un post, recentemente, abbiamo affrontato la questione, esprimendo il nostro punto di vista. La discussione, in generale, è molto accesa e noi abbiamo dato totale appoggio alla società e al sindaco Alessandro Rapinese".

Un numero di followers in crescita

Per quanto riguarda la crescita della pagina Instagram, il successo del Como permette di coinvolgere sempre più tifosi:

"Chiaramente la squadra in Serie A cattura tanta attenzione, la mia pagina negli anni, è cresciuta di pari passo con i risultati del club. Ora, veramente, quando gioca il Como c’è un clima magico allo stadio e in città. L’anno scorso, in media, c’erano 6mila spettatori al Sinigaglia; quest’anno, invece, si vede quasi il doppio del pubblico. Poi c’è parecchio entusiasmo anche nel veder giocare astri nascenti come Nico Paz e Assane Diao. Noi, nel weekend, attraverso la pagina Instagram, per le gare in casa, riusciamo a fare anche delle live pre e post partita, proprio fuori dallo stadio. Quando andiamo in trasferta, invece, non facciamo le dirette dove parliamo, ma diamo, comunque, aggiornamenti in tempo reale".

Il podcast

Inoltre, il progetto della pagina Instagram si sta sempre più allargando:

"Negli ultimi anni abbiamo lanciato anche un nostro podcast, ho trovato un tifoso molto competente che in ogni puntata dialoga con me su vari temi. Chiaramente, spesso, l’argomento principale è la prima squadra. Ma, in generale, l’obiettivo è raccontare, a voce, tutte le ultime novità sul Como, aggiungendo commenti e analisi. Le puntante vengono caricate su Spotify, ma anche su YouTube".

L'incontro con Fabregas

Negli ultimi anni, Castiglioni ha vissuto momenti indimenticabili nel raccontare il Como:

"Nell’estate del 2024 è avvenuto un simpatico episodio: nel corso della presentazione di Raphael Varane ho incontrato il mister Cesc Fàbregas, con cui ho scambiato qualche battuta. In quella circostanza gli ho anticipato il futuro arrivo di Sergi Roberto, ex Barcellona, che poi si è concretizzato circa 15 giorni dopo. Poi, proprio recentemente, abbiamo pubblicato anche una nostra breve intervista al sindaco di Como, Rapinese, che ci ha fatto un suo commento sulla salvezza raggiunta. Mi fa piacere vedere che la mia pagina sta diventando sempre più nota, anche tra persone di un certo rilievo".

Il contatto con gli atleti

Riccardo è entrato in contatto anche con diversi atleti:

"Un’altra bella esperienza è stata intervistare alcune giocatrici della squadra femminile. Attraverso opportunità di questo tipo possiamo crescere anche noi come qualità dei contenuti. Per i calciatori della squadra maschile, invece, la parte bella della città di Como è che i giocatori, quando finisce la partita, vanno via a piedi, quindi spesso capita di scambiare qualche parola o un saluto con alcuni, spesso magari con le bandiere, come Alessandro Gabrielloni e Alessio Iovine, che sono qui da tanti anni".

Il sogno di Riccardo

Infine, Castiglioni svela i suoi obiettivi futuri e anche un grande sogno: