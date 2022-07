L'Inter Club di Valbrona compie 50 anni

L'Inter Club di Valbrona, associazione sportiva fondata da Martina Turba (attualmente presidente), quest'anno compie cinquant'anni di attività.

Nel corso degli anni, giocatori come Walter Zenga, Giuseppe Bergomi, Javier Zanetti, Ruben Sosa e non solo hanno fatto visita all'Inter club, che ha svolto negli anni diverse attività di aggregazione sportiva.

Attualmente l'Inter Club accoglie ragazzi dai 4 anni in su. La società ha uno scopo ben preciso e dei principi ampiamente inclusivi coinvolgendo anche aspiranti calciatrici. "Chiunque voglia giocare a calcio per divertirsi , è ben accetto - invita l’associazione - Gli stessi ragazzi che hanno giocato da bambini alle volte sono diventati membri della società (anche se non interisti)".

Una foto d'archivio dell'Inter Club