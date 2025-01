L'intera comunità organizza la Festa di Santa Brigida... E c'è anche la birra celebrativa

Una piccolissima comunità, ma che diventa grande nel fare rete per creare momenti di condivisione e celebrazione. A Ponzate, frazione di Tavernerio, l'intera comunità si sta mobilitando con tutti i suoi fedeli per preparare i festeggiamenti per i 1.500 anni dalla morte di Santa Brigida d’Irlanda, che dà il nome alla chiesetta della località e alla parrocchia, afferente alla Comunità pastorale di Tavernerio-Solzago-Ponzate. Ci saranno messe e momenti religiosi... E persino una speciale birra celebrativa.

La bevanda, nello specifico, è stata creata per ricordare il miracolo che viene attribuito proprio alla santa. Un miracolo secondo cui, verso la fine della Quaresima, nel Meath, la comunità si ritrovò improvvisamente a non avere sufficiente birra per il banchetto pasquale. Brigida, allora, benedisse un barile e, ordinò, dopo averlo benedetto, di attingere birra: la bevanda non si esaurì prima di soddisfare la necessità di diciotto chiese, dal giovedì santo fino a Pasqua.

La memoria liturgica della santa è il prossimo 1 febbraio. E da giorni, i parrocchiani di Ponzate, con il coordinamento del parroco don Paolo Busato, stanno preparando i festeggiamenti: ciascuno di loro con le proprie competenze e possibilità, fornendo materiale, contatti, preparando scritti o allestendo i locali per le manifestazioni. Le celebrazioni in programma per il prossimo fine settimana mirano a ripercorrere la figura di Santa Brigida: anzitutto con la celebrazione di una messa, alle 17 di sabato 1 febbraio, animata dalla corale parrocchiale. La funzione sarà poi seguita da «Luminosa come il sole» previsto per le 20:30: narrazione di attualizzazione della figura della Santa, a partire dai testi più antichi che sono tramandati sulla sua vita, accompagnati dal suono dell’arpa celtica di Daniela Morittu che proporrà melodie tradizionali irlandesi. La serata verterà sulla scoperta della santa, della sua vita, e di ciò che di importante può insegnare a noi oggi.

Come detto, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica sarà in distribuzione una speciale edizione di una birra celebrativa di Santa Brigida: una idea realizzata grazie proprio alla collaborazione dei parrocchiani con la Cooperativa sociale Cascina Don Guanella di Valmadrera. Ciascuna bottiglia sarà decorata con l’effigie della santa e l’iniziativa verte proprio a rendere omaggio al miracolo attribuitole di avere trasformato l’acqua in birra per i poveri che bussavano alla sua porta.

Domenica 2 febbraio proseguiranno i festeggiamenti: alle 10 ci sarà la messa; per l’occasione sarà benedetta la tela con lo «strappo» dell’affresco originale cinquecentesco che raffigura la santa che ornava l’antica chiesa. Al termine della celebrazione di benedizione... Aperitivo brigidino. Tutta la comunità è invitata.